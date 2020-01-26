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КХЛ

ЦСКА победил "Сибирь" в матче КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова

Армейцы в восьмой раз в истории заняли первое место в своем дивизионе
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе первое место в дивизионе Тарасова. Встреча прошла в ЛСК ЦСКА.

Шайбы в матче забросили Антон Слепышев (20-я минута), Михаил Григоренко (48) и Кирилл Капризов (49). Капризов и Слепышев набрали очки в десятом матче подряд. Всего на счету Капризова в нынешнем сезоне 49 очков (24 шайбы + 25 передач) в 47 матчах, у Слепышева - 30 (13+17) очков в 44 играх.

ЦСКА, ранее гарантировавший себе выход в плей-офф, занимает первое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 52 матчах. В дивизионе Тарасова московский клуб опережает ближайшего преследователя "Локомотив" на 22 очка, ярославскому клубу осталось провести 11 матчей, в которых он может набрать максимум 22 очка. В случае равенства очков ЦСКА займет первое место по дополнительным показателям.

ЦСКА в восьмой раз в истории занял первое место в своем дивизионе. Ранее армейцам это удавалось в сезонах-2008/09, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 29 января на выезде сыграют с владивостокским "Адмиралом", "Сибирь" днем ранее в гостях встретится с рижским "Динамо".

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