{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

Юниорская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

ТАСС, 26 января. Сборная России в овертайме со счетом 3:2 победила команду Швеции в финале юниорского первенства мира (игроки не старше 19 лет) по хоккею с мячом. Соревнования прошли в Хельсинки.

У россиян голы забили Дмитрий Кураев (21-я минута) и Роман Дарковский (25, 64). В составе шведов отличились Эдвин Исакссон (40) и Исак Карлссон (58).

В матче за бронзовые медали сборная Финляндии со счетом 1:0 переиграла команду Норвегии.

В чемпионате мира принимали участие пять команд - России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Украины, четыре лучшие по итогам группового этапа вышли в плей-офф турнира.

Теги
Хоккей с мячом
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Авангард" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Об этом стало известно после побед омского клуба над магнитогорским "Металлургом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС