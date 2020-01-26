Юниорская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

ТАСС, 26 января. Сборная России в овертайме со счетом 3:2 победила команду Швеции в финале юниорского первенства мира (игроки не старше 19 лет) по хоккею с мячом. Соревнования прошли в Хельсинки.

У россиян голы забили Дмитрий Кураев (21-я минута) и Роман Дарковский (25, 64). В составе шведов отличились Эдвин Исакссон (40) и Исак Карлссон (58).

В матче за бронзовые медали сборная Финляндии со счетом 1:0 переиграла команду Норвегии.

В чемпионате мира принимали участие пять команд - России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Украины, четыре лучшие по итогам группового этапа вышли в плей-офф турнира.