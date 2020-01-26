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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: сборной России по шорт-треку на чемпионате Европы не хватало Виктора Ана

Исполнительный директор Союза конькобежцев России отметила хорошую работу тренерского штаба

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сборная России завоевала очень важные медали на чемпионате Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене, но команде не хватало самого титулованного шорт-трекиста в истории - Виктора Ана. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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Россиянин Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 3000 м

Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы в эстафете на дистанции 3000 метров, мужская команда победила в эстафете на дистанции 5000 м. На индивидуальных дистанциях россиянин Семен Елистратов победил на 3000 м, стал бронзовым призером на дистанциях 500 и 1000 м, он занял третье место в многоборье. Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 3000 м. Ан пропустил соревнования из-за травмы колена.

"Обидно немного за какие-то не завоеванные медали, прежде всего у девочек. Очень порадовала наша эстафета и достаточно стабильное выступление Семена Елистратова. Нам не хватало Виктора Ана, но Семен в очередной раз показал высокий уровень, это уже не первая его награда в многоборье на чемпионатах Европы. Конечно, было довольно трудно соперничать с венграми на их домашнем льду", - отметила Барышева.

"Отдельные слова поздравлений, конечно, нашему тренерскому штабу - Владимиру Григорьеву, Татьяне Бородулиной. Для них это был дебютный чемпионат Европы в статусе наставников команды. Это были очень важные медали. К тому же у нас еще остается время, чтобы нивелировать какие-то моменты перед чемпионатом мира, чтобы там уже побороться за индивидуальные награды и у девочек, и мальчиков", - заключила собеседница ТАСС.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Нидерландов - четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. Второй стала команда Венгрии - три золотые и две серебряные медали. Сборная России стала третьей.

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Зимние олимпийские виды спорта
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