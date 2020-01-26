Барышева отметила непредвзятость судейства во время мужской эстафеты на ЧЕ по шорт-треку

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Судьи приняли беспристрастное и справедливое решение во время мужской эстафеты на 5000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Дебрецене, наказав сборную Венгрии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Мужская сборная России в составе Даниила Ейбога, Даниса Айрапетяна, Павла Ситникова и Семена Елистратова завоевала золотую медаль в эстафете. Второй стала команда Нидерландов, третьей - итальянская сборная. В финале принимала участие команда страны - хозяйки соревнований, но венгерская сборная получила штраф за неправильную передачу эстафеты и в итоге заняла четвертое место в финале.

"Да здравствует справедливость, которая восторжествовала на мужской эстафете. Был очень спорный момент со сменой эстафеты, и хорошо, что судьи были беспристрастны. Перед родной публикой на венгерском катке они не побоялись оштрафовать сборную Венгрии. Так что справедливость есть", - отметила Барышева.