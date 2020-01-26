{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Барышева отметила непредвзятость судейства во время мужской эстафеты на ЧЕ по шорт-треку

Команда страны - хозяйки соревнований в финале получила штраф за неправильную передачу эстафеты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Судьи приняли беспристрастное и справедливое решение во время мужской эстафеты на 5000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Дебрецене, наказав сборную Венгрии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Мужская сборная России в составе Даниила Ейбога, Даниса Айрапетяна, Павла Ситникова и Семена Елистратова завоевала золотую медаль в эстафете. Второй стала команда Нидерландов, третьей - итальянская сборная. В финале принимала участие команда страны - хозяйки соревнований, но венгерская сборная получила штраф за неправильную передачу эстафеты и в итоге заняла четвертое место в финале.

"Да здравствует справедливость, которая восторжествовала на мужской эстафете. Был очень спорный момент со сменой эстафеты, и хорошо, что судьи были беспристрастны. Перед родной публикой на венгерском катке они не побоялись оштрафовать сборную Венгрии. Так что справедливость есть", - отметила Барышева.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Сушинский: "Авангарду" не так важно, с какого места на Востоке выходить в плей-офф КХЛ
Омский клуб, обеспечивший себе место в плей-офф, на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС