Министр спорта РФ Матыцин обсудил с Ласицкене кризисную ситуацию в ВФЛА

Встреча прошла в легкоатлетическом манеже ЦСКА по личной инициативе Матыцина. Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян объяснили позицию комиссии спортсменов и рассказали о вопросах, которые легкоатлеты поднимали в открытых письмах к руководству ВФЛА, Олимпийскому комитету России и министерству спорта.

ТАСС, 26 января. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене и обсудил кризисную ситуацию, в которой находится Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается в Instagram комиссии спортсменов ВФЛА.

В частности, спортсмены недовольны датой выборов нового руководства ВФЛА, поскольку это помешает выступить российским легкоатлетам на международных соревнованиях зимой, также комиссия спортсменов требует от ВФЛА предоставить информацию о новой дорожной карте по выходу из кризиса, разработка которой являлась обязательным условием для сохранения аккредитации ВФЛА. Матыцин заверил, что решение проблем в легкой атлетике является для него приоритетной задачей.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.