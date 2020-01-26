Россиянин Дубов занял пятое место в шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 26 января. Российский шахматист Даниил Дубов в заключительном туре сыграл вничью с представителем Ирана Алирезой Фируджей и занял пятое место в супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Россиянин Владислав Артемьев белыми фигурами проиграл американцу Фабиано Каруане, который в субботу обеспечил себе победу в турнире. Партии Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Вишванатан Ананд (Индия), Юй Янъи (Китай) - Джеффри Сюн (США), Аниш Гири (Нидерланды) - Йорден ван Форест (Нидерланды), Уэсли Со (США) - Магнус Карлсен (Норвегия), Владислав Ковалев (Белоруссия) - Никита Витюгов (Россия) завершились ничейным результатом.

По итогам турнира с 10 очками победил Каруана, второе место занял обладатель мировой шахматной короны Карлсен (8), далее идут Со (7,5), ван Форест, Дубов (по 7), Гири, Ананд, Дуда, Фируджа (по 6,5), Сюн, Артемьев (по 6), Витюгов (5), Юй Янъи (4,5), Ковалев (4). Дубов уступил ван Форесту по дополнительным показателям.

Для Каруаны эта победа стала первой в данном турнире, в 2018 и 2019 годах победу одерживал Карлсен. Дубов впервые принимал участие в данном соревновании.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.