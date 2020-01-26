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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по шорт-треку доволен результатами россиян в эстафетах на ЧЕ

Мужская команда одержала победу, женская сборная стала бронзовым призером
Тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты показали хороший результат в эстафетах на чемпионате Европы, который завершился в венгерском Дебрецене. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал тренер сборной России Владимир Григорьев.

Сборная России стала обладателем шести наград на чемпионате Европы и заняла третье место в общекомандном зачете, всего на счету россиян две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Три медали в актив команды принес Семен Елистратов, став обладателем бронзовых наград на дистанциях 500 м и 1000 м и чемпионом Европы на 3000 м, также он стал третьим в многоборье. У женщин на дистанции 3000 м серебряную награду завоевала Екатерина Ефременкова. Женская сборная России стала бронзовым призером в эстафете на 3000 м, мужская сборная одержала победу в эстафете на 5000 м.

"Доволен результатам эстафетных гонок, но в личных соревнованиях, конечно, показали слабые результаты. Хотелось бы, чтобы было поменьше ошибок", - отметил Григорьев.

"Семен бежал хорошо, но, к сожалению, этого не хватило, чтобы обыграть братьев Лю. На дистанции в 1500 метров у него была небольшая ошибка, поэтому он не смог там побороться за призовые места. Медали, которые он сейчас завоевал, - это его, но не думаю, что на данный момент он смог бы выступить лучше", - считает Григорьев.

В прошлом сезоне Софья Просвирнова на европейском первенстве завоевала золотую медаль на дистанции 1000 м и бронзовую награду на дистанции 1500 м.

"В этом сезоне Софья начинала тренироваться не с командой, а отдельно, результат вышел вот таким. Были кое-какие проблемы, но Соня сейчас их решает. Если она захочет, то к следующему сезону будет в очень хороших кондициях, но пока ей нужно тренироваться", - сказал Григорьев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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