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Футбол в Италии

"Рома" прервала победную серию "Лацио" из 11 матчей в чемпионате Италии по футболу

Встреча 21-го тура завершилась вничью со счетом 1:1

ТАСС, 26 января. "Рома" сыграла вничью с "Лацио" со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

В составе "Ромы" гол забил Эдин Джеко (26), у "Лацио" отличился Франческо Ачерби (34).

"Рома" прервала 11-матчевую победную серию "Лацио" в чемпионате страны, последний раз подопечные Симоне Индзаги не могли добиться победного результата 19 октября, сыграв вничью с "Аталантой". Всего "Рома" и "Лацио" провели между собой 174 матча, "Рома" одержала 65 побед, на счету "Лацио" 46 выигранных встреч, еще 63 игры завершились ничейным результатом.

"Рома" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков в 21 матче. "Лацио" идет третьим, имея в активе 46 очков после 20 встреч.

В следующем матче "Рома" 1 февраля на выезде сыграет с "Сассуоло", "Лацио" днем позднее примет СПАЛ.

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