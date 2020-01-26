Грачев сыграл вничью с Гейвондяном во втором туре шахматного турнира Moscow Open

ТАСС, 27 января. Россиянин Борис Грачев черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Арманом Гейвондяном в партии второго тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков черными фигурами сыграл вничью с Даниилом Манелюком, Алексей Придорожный белыми победил Артема Михайлова, Борис Савченко белыми переиграл Павла Котенко, а Клементий Сычев черными разошелся миром с Игорем Быковым.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук черными фигурами победила Анну Хачатрян, Оксана Грицаева черными обыграла Надежду Хармунову, Юлия Осьмак белыми оказалась сильнее Екатерины Мирошник, а Евгения Овод черными переиграла Дарью Бондареву.

Партии третьего тура состоятся в понедельник. Турнир завершится 2 февраля.