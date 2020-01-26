{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Грачев сыграл вничью с Гейвондяном во втором туре шахматного турнира Moscow Open

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук победила Анну Хачатрян

ТАСС, 27 января. Россиянин Борис Грачев черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Арманом Гейвондяном в партии второго тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков черными фигурами сыграл вничью с Даниилом Манелюком, Алексей Придорожный белыми победил Артема Михайлова, Борис Савченко белыми переиграл Павла Котенко, а Клементий Сычев черными разошелся миром с Игорем Быковым.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук черными фигурами победила Анну Хачатрян, Оксана Грицаева черными обыграла Надежду Хармунову, Юлия Осьмак белыми оказалась сильнее Екатерины Мирошник, а Евгения Овод черными переиграла Дарью Бондареву.

Партии третьего тура состоятся в понедельник. Турнир завершится 2 февраля.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Гибель Коби Брайанта
"Коби Брайант был лицом, символом, послом баскетбола"
Соболезнования и воспоминания о погибшем при крушении вертолета баскетболисте Коби Брайанте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС