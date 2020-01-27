Гендиректор "Газпром Арены" назвал несущественными различия в подготовке к ЧЕ и финалу ЛЧ

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Различия в подготовке стадиона "Газпром Арена" к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года и финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 являются несущественными. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор арены Владимир Литвинов.
В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового турнира Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. Весной 2021 года на арене, которая во время турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет называться стадион "Санкт-Петербург", пройдет финал главного еврокубкового турнира.
"Прежде всего Евро - это несколько матчей, финал - событие одного дня, - сказал Литвинов. - Есть различия и в плане организации работы медиа, и требованиям к инфраструктуре, в том числе вместимости стадиона, требованиям по размещению спонсорских зон. Но есть и много сходств. В общем и целом требования к подготовке стадиона к чемпионату мира и к матчам Евро-2020, и к финалу Лиги Чемпионов во многом схожи, поэтому выбор и пал на Санкт-Петербург, потому что наш стадион был подготовлен и проверен на Кубке конфедераций и чемпионате мира - он располагает высоким уровнем готовности со всех точек зрения, начиная от временной инфраструктуры и заканчивая проектной, которая пригодна для проведения разного рода крупных соревнований".
"Плюс, конечно, высокий уровень операционной готовности, в частности команда стадиона, которая понимает, что это за событие, какие требования у организаторов, федеральных структур, силовиков и находится с ними на одной волне. В такой ситуации все процессы происходят быстрее. Различия есть, но не существенные. Есть определенные тонкости", - добавил гендиректор стадиона.
Отличие организации входа и выхода болельщиков по сравнению с ЧМ-2018
По словам Литвинова, концепция обеспечения безопасности во время организованных под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 и матчами чемпионата Европы, который проводится под руководством УЕФА, во многом схожа.
"Порядок и принципы определяются организатором, с учетом требований законодательства РФ и силовых структур так же, как было перед чемпионатом мира, - сказал он. - Основная часть концепции обеспечения безопасности мероприятия совпадает с принципом ЧМ: и по доступу транспорта, по доступу всех категорий зрителей, участников соревнований и официальных лиц. В целом порядок доступа на стадион будет схож с порядком, действовавшим на чемпионате мира - 2018, включая перечень запрещенных предметов, контрольные и досмотровые мероприятия, система идентификации болельщиков".
"Главное отличие - в билетной системе, которая отличается от системы чемпионата мира, - отметил собеседник агентства. - В основном будет действовать система электронных билетов. Это то же самое, что и на финале Лиги Европы и в финальной стадии Лиги наций. Система для России новая, но на двух крупных турнирах доказала свою работоспособность. Стадионная система контроля доступа к этой системе адаптирована и приучаема. У нас в этом отношении проблем не ожидается".
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.