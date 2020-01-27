Гендиректор "Газпром Арены" назвал несущественными различия в подготовке к ЧЕ и финалу ЛЧ

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Различия в подготовке стадиона "Газпром Арена" к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года и финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 являются несущественными. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор арены Владимир Литвинов.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового турнира Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. Весной 2021 года на арене, которая во время турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет называться стадион "Санкт-Петербург", пройдет финал главного еврокубкового турнира.

"Прежде всего Евро - это несколько матчей, финал - событие одного дня, - сказал Литвинов. - Есть различия и в плане организации работы медиа, и требованиям к инфраструктуре, в том числе вместимости стадиона, требованиям по размещению спонсорских зон. Но есть и много сходств. В общем и целом требования к подготовке стадиона к чемпионату мира и к матчам Евро-2020, и к финалу Лиги Чемпионов во многом схожи, поэтому выбор и пал на Санкт-Петербург, потому что наш стадион был подготовлен и проверен на Кубке конфедераций и чемпионате мира - он располагает высоким уровнем готовности со всех точек зрения, начиная от временной инфраструктуры и заканчивая проектной, которая пригодна для проведения разного рода крупных соревнований".