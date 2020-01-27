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КХЛ

Источник: КХЛ во вторник рассмотрит кандидатуру Морозова на пост президента лиги

Ранее глава лиги Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ
Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во вторник рассмотрит кандидатуру управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексея Морозова на пост президента КХЛ. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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21 января президент лиги Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ. Пресс-служба КХЛ сообщила, что совет директоров проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса избрания и досрочного прекращения полномочий президента лиги. Портал "Чемпионат" ранее сообщал о том, что кандидатура Морозова рассматривается на пост главы КХЛ.

"Я знаю, что его кандидатура рассматривается, но будет решать совет директоров. Его заседание будет во вторник", - сказал источник.

Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года. Ранее он был главой организационного комитета зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а с 2015 года занимает пост генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

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