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Футбол в России

ФК ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в клуб

Они назначены заместителями генерального директора по спортивным вопроса
Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 27 января. Бывшие футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в клуб. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Завершившие в 2018 году футбольную карьеру Березуцкие назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

"Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления, 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу [Гинеру] и Роману Юрьевичу [Бабаеву] за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе" - заявил Василий Березуцкий.

"Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом", - добавил Алексей Березуцкий.

Березуцкие вместе выступали за ЦСКА с 2002 года, завершив в клубе футбольную карьеру в 2018 году. С командой они шесть раз выиграли чемпионат России, в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА. Со сборной России футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года. После завершения карьеры они входили в тренерский штаб нидерландского "Витесса", который возглавлял бывший тренер армейцев Леонид Слуцкий, в ноябре 2019 года они покинули клуб вместе с ним. В декабре Слуцкий возглавил казанский "Рубин".

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Российский футбол
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