Хоккеист Хартикайнен подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 27 января. Финский нападающий Тему Хартикайнен подписал новое соглашение с "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Новый контракт 29-летнего Хартикайнена будет рассчитан до окончания сезона-2021/22. За команду из Башкортостана финский хоккеист выступает с 2013 года. Ранее он играл за финскую команду "Калпа", а также за канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон".

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Хартикайнен в 46 играх набрал 32 очка (19 шайб + 13 передач), всего в КХЛ он провел 440 игр, набрав 314 (134+180) очков.

"Салават Юлаев" занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 57 очков после 51 матча. В ближайшей встрече 28 января уфимцы в гостях сыграют с хабаровским "Амуром".