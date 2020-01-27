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КХЛ

КХЛ изменила время начала матча между московскими "Динамо" и "Спартаком"

Встреча пройдет 23 февраля и начнется в 17:30 мск

ТАСС, 27 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) изменила время начала встречи регулярного чемпионата между московскими "Динамо" и "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Игра состоится 23 февраля и начнется в 17:30 мск. В текущем сезоне "Спартак" и "Динамо" дважды встретились друг с другом, оба раза сильнее оказывались бело-голубые (домашняя победа со счетом 3:2 ОТ и гостевая победа 3:0). Ближайшую встречу команды проведут 1 февраля, встреча начнется в 17:30 мск.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ "Динамо" занимает четвертое место, набрав 67 очков, "Спартак" с 66 очками расположился строчкой ниже.

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