Футбольные сборные определились с базами на чемпионате Европы 2020 года

ТАСС, 27 января. Национальные сборные, которые примут участие в чемпионате Европы 2020 года по футболу, определились с местами базирования на время турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Половина сборных будут базироваться в своих странах (Австрии, Бельгии, Дании, Англии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Испании). Сборные Хорватии и Чехии отправятся в Шотландию, команды Польши и Швеции - в Ирландию, футболисты Турции и Уэльса - в Азербайджан, сборная Португалии - в Венгрию, швейцарцы - в Италию, украинцы - в Румынию, финны планируют разместиться в России на базе в Репино под Санкт-Петербургом.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа ЧЕ-2020, а также один из четвертьфиналов. На групповом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча - против бельгийцев и финнов 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится встреча между сборными Бельгии и Финляндии, россияне в этот же день в Копенгагене сыграют со сборной Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.