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Шахматные турниры

Грачев обыграл Быкова в третьем туре шахматного турнира Moscow Open

У женщин Анастасия Боднарук белыми фигурами сыграла вничью с Марией Якимовой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россиянин Борис Грачев белыми фигурами одержал победу над соотечественником Арманом Гейвондяном в партии третьего тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков белыми фигурами обыграл Артема Одегова, Алексей Придорожный оказался сильнее Ильи Никулина, Гор Айрапетян сыграл вничью с Борисом Савченко, а Клементий Сычев переиграл Вадима Володина.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук белыми фигурами сыграла вничью с Марией Якимовой, Анна Афонасьева черными обыграла Оксану Грицаеву, Юлия Осьмак черными оказалась сильнее Алисы Нур-Мухаметовой, а Евгения Овод белыми переиграла Анастасию Быкову.

Партии третьего тура состоятся во вторник. Турнир завершится 2 февраля.

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Шахматные турниры
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