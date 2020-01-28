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Летние олимпийские виды спорта

Иванишевич и Мартинес включены в Международный зал теннисной славы

Официальная церемония пройдет 18 июля
Горан Иванишевич EPA/ALI HAIDER
Описание
Горан Иванишевич
© EPA/ALI HAIDER

ТАСС, 28 января. Хорват Горан Иванишевич и испанка Кончита Мартинес стали членами Международного зала теннисной славы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Во вторник вечером на корте имени Рода Лейвера в Мельбурне бывших теннисистов впервые представят в качестве членов Зала славы. Официальная церемония пройдет 18 июля в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

"Мы рады приветствовать Горана Иванишевича и Кончиту Мартинес. За свои достижения на корте и за его пределами они абсолютно заслуживают этой чести, так как являются одними из лучших в теннисе", - сказал глава Международного зала теннисной славы и его член с 1987 года Стэн Смит.

Иванишевич выступал на профессиональном уровне с 1988 по 2004 год. Он выиграл 22 турнира в одиночном разряде и девять - в парном, среди которых значится победа на Уимблдоне (2001). В июле 1994 года спортсмен занимал вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что является высшим достижением в его карьере. 48-летний Иванишевич станет первым представителем Хорватии в Зале славы.

"Это огромная честь, горжусь тем, что буду первым в истории теннисистом из Хорватии в Зале славы. Я благодарен комитету, очень благодарен фанатам, которые поддерживали меня в голосовании и на протяжении всей моей карьеры. Очень рад стать частью Зала славы", - сказал Иванишевич.

Мартинес, завершившая карьеру в 2006 году, выиграла 33 турнира в одиночном разряде и 13 - в парном, она тоже является победительницей Уимблдона (1994). Испанка добиралась до второй строчки в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в октябре 1995 года. "Стать частью истории тенниса и находиться среди величайших спортсменов - особенный момент. Я благодарна всем за это признание", - сказал 47-летняя Мартинес.

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Летние олимпийские виды спорта
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