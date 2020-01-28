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НХЛ

"Вашингтон" без Овечкина победил "Монреаль" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Хоккеисты "Вашингтона" AP Photo/Al Drago
Описание
Хоккеисты "Вашингтона"
© AP Photo/Al Drago

ТАСС, 28 января. "Вашингтон" одержал победу над "Монреалем" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичной команды Александр Овечкин игру пропускал из-за дисквалификации.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (19-я минута), Трэвис Бойд (23), Якуб Врана (35) и Никлас Бэкстрём (60). У "Монреаля" отличились Джефф Питри (2) и Дэйл Уиз (48).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал голевую передачу и набрал свое 43-е (16 шайб + 27 передач) очко в регулярном чемпионате. На счету защитника команды Дмитрия Орлова, который результативными действиями не отметился, 22 (3+19) балла в сезоне. Нападающий "Монреаля" Илья Ковальчук очков во встрече не набрал, в регулярном чемпионате на его счету 17 (7+10) баллов.

Овечкин не участвовал в матче из-за отказа выступить на Матче звезд НХЛ. По этой причине, согласно правилам лиги, игрок должен пропустить одну встречу до или после звездного уик-энда. Овечкин набрал 50 (34+16) очков в текущем сезоне. В предыдущем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" нападающий забросил три шайбы и вышел на девятое место по количеству голов в истории НХЛ, обойдя Марио Лемье (690) и сравнявшись со Стивом Айзерманом (692).

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка в 50 матчах. "Монреаль" занимает 12-е место, имея в активе 51 очко после 51 игры. В следующем матче 30 января "Вашингтон" сыграет дома с "Каролиной". "Монреаль" днем позже на выезде встретится с "Баффало".

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