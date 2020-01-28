Министр спорта РФ провел рабочую встречу с главой Липецкой области

"Мы очень продуктивно обсудили вопросы развития спорта в регионе, - заявил Матыцин. - Это первая встреча, на которой я выступаю в качестве министра с руководителем субъекта, и, конечно, было важно понять планы развития области. Игорь Георгиевич - один из самых спортивных руководителей субъекта и своим личным примером демонстрирует, как надо относиться к спорту - как к норме жизни. Те проекты, которые мы сегодня обсудили, произвели самые позитивные впечатления."

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Олег Матыцин: судьба подарила шанс еще больше почувствовать себя патриотом

Министр спорта отметил, что эти проекты связаны со спортивной инфраструктурой, кадровым потенцииалом, взаимодействием с Министерством спорта.

"Необходимо поддерживать активные регионы, содействовать максимальной реализации программ не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта, чтобы люди знали, где им комфортно заниматься спортом. Наша основная задача - обеспечить стабильную социальную платформу развития спорта, как базового условия здоровья нации", - добавил Матыцин.

"Мы предложили Липецкую область, как площадку для любых пилотных проектов Министерства спорта, - сказал Артамонов. - Мы финансово состоятельный регион, но средств все равно не хватает. Я поделился большими планами по спортивной инфраструктуре. Мы готовы от субъекта вложить миллиард и хотели бы, чтобы Министерство спорта тоже поучаствовало".

Артамонов сообщил о работе по трем крупным проектам: 50-метровый бассейн, крытый футбольный манеж и дворец универсальных видов спорта. Также глава администрации Липецкой области предложил сделать этот регион центром федерального уровня по подготовке спортсменов гребных видов спорта.