{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр спорта РФ провел рабочую встречу с главой Липецкой области

По словам Олега Матыцина, на встрече важно было понять планы развития области
Министр спорта России Олег Матыцин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

"Мы очень продуктивно обсудили вопросы развития спорта в регионе, - заявил Матыцин. - Это первая встреча, на которой я выступаю в качестве министра с руководителем субъекта, и, конечно, было важно понять планы развития области. Игорь Георгиевич - один из самых спортивных руководителей субъекта и своим личным примером демонстрирует, как надо относиться к спорту - как к норме жизни. Те проекты, которые мы сегодня обсудили, произвели самые позитивные впечатления."

На эту тему
Олег Матыцин: судьба подарила шанс еще больше почувствовать себя патриотом

Министр спорта отметил, что эти проекты связаны со спортивной инфраструктурой, кадровым потенцииалом, взаимодействием с Министерством спорта.

"Необходимо поддерживать активные регионы, содействовать максимальной реализации программ не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта, чтобы люди знали, где им комфортно заниматься спортом. Наша основная задача - обеспечить стабильную социальную платформу развития спорта, как базового условия здоровья нации", - добавил Матыцин.

"Мы предложили Липецкую область, как площадку для любых пилотных проектов Министерства спорта, - сказал Артамонов. - Мы финансово состоятельный регион, но средств все равно не хватает. Я поделился большими планами по спортивной инфраструктуре. Мы готовы от субъекта вложить миллиард и хотели бы, чтобы Министерство спорта тоже поучаствовало".

Артамонов сообщил о работе по трем крупным проектам: 50-метровый бассейн, крытый футбольный манеж и дворец универсальных видов спорта. Также глава администрации Липецкой области предложил сделать этот регион центром федерального уровня по подготовке спортсменов гребных видов спорта.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
РПЛ согласилась с решением РФС о проведении перевыборов президента премьер-лиги
Они запланированы на 17 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС