Олимпийская чемпионка по теннису Макарова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 28 января. Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2016 года в паре теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечом к плечу все эти годы, кто принимал участие в моей спортивной карьере, начиная с самого детства и до ее завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов: мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой", - написала теннисистка.

"Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни", - добавила Макарова.