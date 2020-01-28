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Мировой футбол

Футболист сборной Дании Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в "Интер"

По информации портала Transfermarkt, стоимость перехода составила €20 млн
Кристиан Эриксен EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Кристиан Эриксен
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 28 января. Датский полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Кристиан Эриксен подписал контракт с итальянским "Интером". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

27-летний Эриксен подписал соглашение до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость перехода составила €20 млн.

В текущем сезоне Эриксен провел за "Тоттенхэм" 28 матчей в разных турнирах, забив три мяча и отдав три голевые передачи. Помимо "Тоттенхэма", с которым в прошлом сезоне игрок дошел до финала Лиги чемпионов, Эриксен выступал за голландский "Аякс", став трехкратным чемпионом страны и обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. За сборную Дании полузащитник сыграл 95 матчей, забив 31 мяч и отдав 23 голевые передачи. Датская команда станет соперником сборной России на чемпионате Европы 2020 года, матч группового раунда пройдет 22 июня в Копенгагене.

"Интер" занимает второе место в чемпионате Италии с 48 очками в 21 матчах. "Тоттенхэм" находится на шестом месте в чемпионате Испании, набрав 34 очка после 24 игр.

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