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Допинг в спорте

Дзюдоистка Филимонова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил

Отсчет дисквалификации идет с 26 июля 2019 года

ТАСС, 28 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало дзюдоистку Екатерину Филимонову, выступающую в весовой категории свыше 78 кг, на два года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Отсчет дисквалификации идет с 26 июля 2019 года. Филимонова отстранена за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Помимо Филимоновой, РУСАДА дисквалифицировало на два года Адама-Хаджи Муталиева также за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, отстранение вступает в силу начиная с 26 июля 2019 года.

Теги
Допинг
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