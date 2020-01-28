Ученица Тутберидзе фигуристка Канышева перешла в танцы на льду

ТАСС, 28 января. Российская фигуристка Алена Канышева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, переходит из одиночного катания в танцы на льду. Об этом она написала в Instagram.
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Всем привет! Хочу рассказать вам о переменах в моей жизни. Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду @teamtutberidze_ за возможность выучить 4Т - это было моей мечтой! Так же хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании Кафискину Нелли Николаевну, Рослякова Сергея Сергеевича, команду Булычевой Оксаны Михайловны, команду Пановой Светланы Владимировны. Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду.
"Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду Этери Тутберидзе за возможность выучить четверной тулуп, это было моей мечтой", - написала 14-летняя Канышева.
В финале юниорского Гран-при сезона-2018/19 Канышева заняла третье место, а на этапах в Армении и Австрии выиграла серебряные награды. Сезон-2019/20 фигуристка пропускает из-за травмы бедра.