Ученица Тутберидзе фигуристка Канышева перешла в танцы на льду

ТАСС, 28 января. Российская фигуристка Алена Канышева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, переходит из одиночного катания в танцы на льду. Об этом она написала в Instagram.

"Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду Этери Тутберидзе за возможность выучить четверной тулуп, это было моей мечтой", - написала 14-летняя Канышева.

В финале юниорского Гран-при сезона-2018/19 Канышева заняла третье место, а на этапах в Армении и Австрии выиграла серебряные награды. Сезон-2019/20 фигуристка пропускает из-за травмы бедра.