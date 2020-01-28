СМИ: НХЛ может провести матчи в России в сезоне-2021/22

ТАСС, 28 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей в России в сезоне-2021/22. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман.

В конце ноября американская газета Washington Post сообщила, что "Вашингтон" хочет провести в России один из матчей регулярного чемпионата НХЛ в ближайшие два года.

"Никаких комментариев от лиги, но слышал, что этого не произойдет в следующем сезоне, однако лига продолжает изучать возможность проведения матчей в сезоне-2021/22. Потенциальные команды - "Сент-Луис" и "Вашингтон", - написал Фридман.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ было проведено три матча в Европе: в Праге сыграли "Филадельфия" и "Чикаго" (4:3), а в Стокгольме две игры провели "Тампа" и "Баффало" (3:2, 5:3). В следующем сезоне также планируется проведение трех матчей в Европе: в Праге сыграют "Бостон" и "Нэшвилл", а в Хельсинки две игры проведут "Колорадо" и "Коламбус". В России матчи регулярного чемпионата НХЛ никогда не проводились.