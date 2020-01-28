Минское "Динамо" крупно проиграло СКА и первым лишилось шансов на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 28 января. Петербургский СКА одержал крупную победу над минским "Динамо" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге в присутствии 11863 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Максим Карпов (1-я минута), Иван Морозов (2, 46), Ярно Коскиранта (6) и Кирилл Марченко (12).

Этот матч стал первым для Валерия Брагина в качестве старшего тренера СКА. О назначении специалиста, возглавляющего молодежную сборную России, было объявлено во вторник. В понедельник Федерация хоккея России объявила, что Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной сборной России.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 75 очков, "Динамо" с 34 очками после 52 игр идет на последней, 12-й строчке. Клуб из Минска за 10 матчей до конца регулярного чемпионата отстал от идущего восьмым (в зоне плей-офф) нижегородского "Торпедо" на 22 очка и первым потерял шансы на выход в Кубок Гагарина.

В следующем матче СКА примет омский "Авангард", "Динамо" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". Обе встречи пройдут 30 января.

Ранее во вторник хабаровский "Амур" дома переиграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:2 и прервал девятиматчевую серию поражений.