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Шахматные турниры

Грачев сыграл вничью с Быковым в четвертом туре шахматного турнира Moscow Open

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук обыграла Валентину Голубенко

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Борис Грачев черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Егором Быковым в партии четвертого тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков черными фигурами сыграл вничью с Давидом Закаряном, Алексей Придорожный черными оказался сильнее Дениса Хайруллина, Гор Айрапетян белыми обыграл Илью Ильюшенка, а Клементий Сычев черными переиграл Константина Сека.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук черными фигурами обыграла Валентину Голубенко, Оксана Грицаева оказалась сильнее Александры Жеребцовой, Юлия Осьмак белыми переиграла Маргариту Щепеткову, а Евгения Овод черными одержала победу над Анной Афонасьевой.

Партии пятого тура состоятся в среду. Турнир завершится 2 февраля.

Теги
Шахматные турниры
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