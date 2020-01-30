ITF обсуждает новую дату проведения отложенных из-за коронавируса матчей Кубка Федерации

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация тенниса (ITF) обсуждает со сборными Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня, Узбекистана и Индонезии новую дату проведения матчей Кубка Федерации, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ITF.

Ранее ITF приняла решение перенести отборочные матчи Кубка Федерации в зоне Азия/Океания с участием вышеуказанных сборных из китайского Дунгуаня. Предполагалось провести игры в Нур-Султане, однако казахстанская сторона отказалась принять соревнования. Матчи должны были пройти с 4 по 8 февраля.

"Мы объявили о переносе матчей Кубка Федерации группы Азия/Океания, которые должны были пройти 4-8 февраля. Растущая волна беспокойства по поводу вспышки коронавируса привела к такому решению, - сказали в пресс-службе. - Мы работаем с шестью странами, выступающими в турнире, чтобы изменить расписание".

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухань. К четвергу количество заразившихся в КНР превысило 7,7 тыс. человек, число летальных исходов достигло 170. Помимо Китая, новый коронавирус был выявлен еще в 16 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.