Цорн: Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева в "Спартак"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско лично был заинтересован в переходе нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн, комментарий которого предоставила пресс-служба клуба.

"Крылья Советов" объявили о переходе Соболева в "Спартак" 29 января. На следующий день трансфер 22-летнего форварда на правах аренды до конца сезона-2019/20 с опцией выкупа подтвердил "Спартак". При этом действующий контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.

"Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная, - сказал Цорн. - Мы давно наблюдали за форвардом "Крыльев Советов", благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки".

"Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях. В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя", - добавил гендиректор "Спартака".

По словам представителя руководства "Спартака", клуб сделает все, чтобы форвард продолжил прогрессировать. "В лице Александра мы получаем молодого и, безусловно, талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях. Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества", - отметил он.

Статистика Соболева и турнирное положение "Спартака"

Соболев выступал за "Крылья Советов" с декабря 2017 года, в текущем сезоне чемпионата России он забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) с узбекистанским форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, больше всех мячей забил нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба (11). Всего за самарский клуб он провел 45 матчей, забив 21 гол. Также Соболев выступал за томскую "Томь" (2016-2017).

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах. В 20-м туре первенства страны красно-белые 29 февраля в гостях сыграют с московским "Динамо". "Крылья Советов" набрали 18 очков в 19 матчах и занимают предпоследнее, 15-е место в таблице.