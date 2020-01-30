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КХЛ

Рижское "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

В четверг рижане уступили московскому "Динамо" со счетом 2:5
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 30 января. Рижское "Динамо" уступило со счетом 2:5 "Динамо" из Москвы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 4679 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Полыгалов (8-я минута), Андрей Алексеев (27), Тему Пулккинен (42), Дмитрий Моисеев (44) и Дмитрий Яшкин (57). У проигравших отличились Александр Протапович (3) и Микелис Редлихс (49).

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Рижское "Динамо" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 52 матчах. От идущего восьмым нижегородского "Торпедо" рижскую команду отделяют 22 очка, при этом клубу из Риги осталось провести 10 матчей, в которых он может набрать максимум 20 очков. Таким образом, рижское "Динамо" лишилось шансов на участие в плей-офф КХЛ.

"Динамо" из Москвы идет четвертым на Западе, имея в активе 71 очко после 54 встреч. Ранее подопечные Владимира Крикунова гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче москвичи 1 февраля в гостях сыграют со "Спартаком" из Москвы, а рижское "Динамо" в тот же день также на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

В другом матче игрового дня петербургский СКА прервал победную серию омского "Авангарда" из восьми матчей, одержав победу в овертайме со счетом 1:0. В составе клуба из Петербурга 700-й матч в КХЛ провел Илья Каблуков, став пятым игроком в лиге, преодолевшим эту отметку. Всего в КХЛ 32-летний Каблуков набрал 145 (47 шайб + 98 передач) очков.

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