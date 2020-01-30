{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболист Антонов: нейтрализация Шведа была главной задачей ЦСКА в матче против "Химок"

Армейцы победили в матче Евролиги со счетом 78:69

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 января. /ТАСС/. Основная задача баскетболистов ЦСКА в матче против "Химок" в Евролиге состояла в нейтрализации Алексея Шведа. Об этом журналистам рассказал форвард армейцев Семен Антонов.

ЦСКА в четверг со счетом 78:69 в гостях победил "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Швед, набравший 27 очков, стал самым результативным игроком матча.

На эту тему
ЦСКА обыграл на выезде "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

"Основной нашей задачей в защите было остановить Шведа, - сказал Антонов. - В первой половине мы сыграли очень хорошо в обороне. Позволить такой хорошей команде, как "Химки", набрать за половину чуть больше 30 очков - это здорово. Потом в целом мы контролировали ход матча".

В предыдущем очном матче команд "Химки" нанесли самое крупное поражение ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (96:80). "Учитывая тот матч, сегодня мы добились хорошего результата", - прокомментировал Антонов.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА идет вторым, в активе команды 16 побед при шести поражениях. "Химки" занимают 11-ю строчку с 13 поражениями в 22 матчах.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин восстановился от травмы
Хоккеист сыграет в матче против "Детройта", который состоится 1 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС