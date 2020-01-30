Баскетболист Антонов: нейтрализация Шведа была главной задачей ЦСКА в матче против "Химок"

ЦСКА в четверг со счетом 78:69 в гостях победил "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Швед, набравший 27 очков, стал самым результативным игроком матча.

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 января. /ТАСС/. Основная задача баскетболистов ЦСКА в матче против "Химок" в Евролиге состояла в нейтрализации Алексея Шведа. Об этом журналистам рассказал форвард армейцев Семен Антонов.

"Основной нашей задачей в защите было остановить Шведа, - сказал Антонов. - В первой половине мы сыграли очень хорошо в обороне. Позволить такой хорошей команде, как "Химки", набрать за половину чуть больше 30 очков - это здорово. Потом в целом мы контролировали ход матча".

В предыдущем очном матче команд "Химки" нанесли самое крупное поражение ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (96:80). "Учитывая тот матч, сегодня мы добились хорошего результата", - прокомментировал Антонов.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА идет вторым, в активе команды 16 побед при шести поражениях. "Химки" занимают 11-ю строчку с 13 поражениями в 22 матчах.