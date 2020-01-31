Грачев победил Габриеляна в шестом туре шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россиянин Борис Грачев черными фигурами обыграл соотечественника Артура Габриеляна в партии шестого тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков белыми фигурами победил Олега Бадмацыренова, Алексей Придорожный белыми переиграл Заура Текеева, а Клементий Сычев черными уступил Жамсарану Цыдыпову, Гор Айраметян сыграл вничью с Сергеем Лобановым.

После 6 туров в турнирной таблице лидируют Цыдыпов и Даниил Линчевский, набравшие по 5,5 очка.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук черными проиграла украинке Юлии Осьмак, Оксана Грицаева черными сыграла вничью с Дарьей Бондаревой, а Дарья Чарочкина белыми разошлась миром с Екатериной Насыровой. В турнирной таблице лидирует Осьмак, набравшая 6 очков.

Партии седьмого тура состоятся в пятницу. Турнир завершится 2 февраля.