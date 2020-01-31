Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин восстановился от травмы

ТАСС, 31 января. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин восстановился от травмы и готов играть. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форварда пропустил встречу регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" и Матч звезд НХЛ, на который был вызван впервые в карьере. До этого он не участвовал в нескольких подряд тренировках команды. Сообщалось, что у нападающего травма верхней части тела. Россиянин готов принять участие в игре против "Детройта", которая состоится в ночь на субботу.

"Панарин восстановился на 100 процентов. Он полностью готов к работе", - сказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.

Панарин 1 июля 2019 года подписал контракт с "Рейнджерс" сроком на семь лет. Ранее в НХЛ он выступал за "Чикаго" и "Коламбус". Сообщалось, что летом в услугах нападающего были заинтересованы "Айлендерс" и "Флорида". В текущем сезоне Панарин провел 47 матчей и набрал 68 (26 голов + 42 передачи) очков, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

"Рейнджерс" занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 50 очков в 48 матчах.