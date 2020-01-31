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Летние паралимпийские виды спорта

Рожков: ПКР уделяет особое внимание развитию детско-юношеского адаптивного спорта

ПКР проведет всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков
© Стоян Васев/ТАСС

ТАСС, 31 января. Паралимпийский комитет России (ПКР) проведет в Ханты-Мансийске всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации, одной из его главных целей является развитие и пропаганда детско-юношеского адаптивного спорта. Об этом рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков, чей комментарий приводит пресс-служба ПКР.

Форум пройдет при поддержке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа с 25 по 27 февраля. В нем примут участие чемпионы и призеры Паралимпийских игр, дети с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа, руководители ПКР, президенты федераций по видам адаптивного спорта, специалисты, занимающиеся развитием паралимпийского спорта.

"Особое внимание при проведении всероссийских форумов в субъектах Российской Федерации Паралимпийский комитет России уделяет развитию и пропаганде детско-юношеского адаптивного спорта, нашим будущим чемпионам, - сказал Рожков. - Именно поэтому все наши форумы начинаются с таких мероприятий, как паралимпийский урок, зарядка с паралимпийскими чемпионами, антидопинговый образовательный семинар для детей с ограниченными возможностями здоровья, их проводят чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. "Мэтры" паралимпийского спорта рассказывают, как развивался спорт в России и мире, о его ценностях и идеалах, своим личным примером они показывают мальчишкам и девчонкам, как преодолевать различные жизненные обстоятельства, которые возникают на их пути. Паралимпийский комитет России продолжит проводить такие мероприятия с участием наших региональных отделений и руководителей органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, потому что за будущим спортивным поколением - имидж нашей страны и устойчивое развитие отечественного паралимпийского спорта".

Президент ПКР Владимир Лукин поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за личное участие в проведении форума. "Ханты-Мансийск не случайно выбран местом проведения такого крупнейшего мероприятия, Уральский федеральный округ и Ханты-Мансийский автономный округ являются одними из признанных центров отечественного спорта не только среди здоровых людей, но и среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Югра по праву считается кузницей чемпионов и призеров Паралимпийских игр, здесь накоплен серьезный опыт в развитии паралимпийского движения", - сказал Лукин.

"В эти дни форум станет крупной и авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тем в области адаптивной физической культуры и спорта. Мы уверены, что всероссийский форум в Ханты-Мансийске даст мощный толчок развитию паралимпийского движения в России и, конечно же, станет примером для тех, кто намерен провести у себя подобные масштабные мероприятия", - добавил Лукин.

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Летние паралимпийские виды спорта
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