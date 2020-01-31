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Китайская вирусная пневмония

Международный союз биатлонистов отменил тестовые гонки к Олимпиаде-2022 из-за коронавируса

ТАСС, 31 января. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об отмене тестовых соревнований к Олимпийским играм 2022 года из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Состязания должны были пройти в китайском Чжанцзякоу с 27 февраля по 2 марта. "Международный союз биатлонистов очень серьезно относится к здоровью всех спортсменов, тренеров и персонала команд, - заявил генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон. - В связи с распространением коронавируса и объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации, IBU и организационный комитет Олимпийских игр - 2022 решили отменить тестовые мероприятия в Пекине. Мы будем продолжать следить за ситуацией и надеемся найти альтернативную дату для тестов в будущем. При этом подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года со стороны IBU продолжится в обычном режиме".

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), под вопросом проведение этапа Гран-при Китая в классе машин "Формулы Е" (21 марта), юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является коронавирус 2019-nCoV. Позднее заболевание было выявлено еще в 19 странах. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР приблизилось к 9,7 тыс., 213 заболевших умерли.

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Китайская вирусная пневмония
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