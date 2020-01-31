Пахноцкая: AIU ждет от России по теме ВФЛА результатов, а не обещаний

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая полагает, что независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) ждет от России по теме восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рядах Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) результатов, а не обещаний. Об этом она рассказала ТАСС.

В пятницу Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко.

"Сегодня я пояснила коллегам из AIU детали событий, связанных с ВФЛА, которые произошли за последние два дня. На мой взгляд, у них сложились позитивные впечатления от всего происходящего, - сказала Пахноцкая. - AIU ждет, как будет развиваться ситуация дальше, но как я понимаю, все хотят видеть результаты, а не декларативные обещания. Важны дела, а не слова."

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.