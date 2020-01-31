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Грачев сыграл вничью с Цыдыповым в седьмом туре шахматного турнира Moscow Open

Соревнования завершатся 2 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россиянин Борис Грачев белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Жамсараном Цыдыповым в партии седьмого тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков черными фигурами победил Кирилла Козионова, Алексей Придорожный переиграл Стефана Погосяна, Клементий Сычев белыми оказался сильнее Савелия Голубова, Гор Айраметян одержал победу над Сергеем Павловым.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук белыми обыграла Анастасию Быкову, Оксана Грицаева оказалась сильнее Екатерины Мирошник, а Дарья Чарочкина черными уступила Маргарите Насыровой.

Партии восьмого тура состоятся в субботу. Турнир завершится 2 февраля.

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