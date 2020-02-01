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НХЛ

"Питтсбург" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Малкин набрал три очка

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 1 февраля. "Питтсбург" на домашней площадке победил "Филадельфию" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили российский форвард Евгений Малкин (24-я минута), Брайан Раст (26), Крис Летанг (32) и Сидни Кросби (61 ОТ). У "Филадельфии" отличились Якуб Ворачек (20), Тайлер Питлик (37) и Скотт Лотон (43).

Малкин также отметился результативными передачами в эпизодах с голами Раста и Летанга. 33-летний россиянин набрал 53 (16 шайб + 37 передач) очка в текущем сезоне. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметился. В его активе 25 (9+16) очков в регулярном чемпионате.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 51 матче. "Филадельфия" идет 10-й, имея в активе 61 очко после 51 встречи. В следующем матче "Питтсбург" 2 февраля в гостях встретится с "Вашингтоном". "Филадельфия" в этот же день на домашней площадке примет "Колорадо".

В другом матче дня "Каролина" уступила дома "Вегасу" со счетом 3:4. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников результативными действиями во игре не отметился.

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