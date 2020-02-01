{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Россиянин в нынешнем сезоне набрал 60 очков в 50 играх и является лидером по этому показателю в команде
Никита Кучеров AP/Jason Behnken
Описание
Никита Кучеров
© AP/Jason Behnken

ТАСС, 1 февраля. "Тампа" победила в гостях "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой (51-я минута) и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который в нынешнем сезоне набрал 60 очков (23 шайбы + 37 передач) в 50 играх. Россиянин является лидером по этому показателю в команде. Остальные шайбы в составе "Тампы" забросили Ондржей Палат (5), Эрик Чернак (15), Энтони Чирелли (39). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел полный матч, отразив 23 из 26 бросков.

В составе "Анахайма" точными бросками отличились Рикард Ракелль (9), Майкл дель Зотто (19) и Трой Терри (60).

"Тампа" находится на четвертом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 67 очков после 51 матча. "Анахайм" занимает 14-е место на Западе, имея на своем счету 45 очков после 51 игры. В следующем матче 2 февраля "Тампа" в гостях сыграет с "Сан-Хосе", "Анахайм" в этот же день в гостях встретится с "Лос-Анджелесом".

В других матчах в субботу "Бостон" в гостях обыграл "Виннипег" со счетом 2:1, "Эдмонтон" дома оказался сильнее "Сент-Луиса" - 4:2.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Соревнования в скоростном спуске на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменены
Решение было принято в связи со снегопадом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС