Шайба и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

ТАСС, 1 февраля. "Тампа" победила в гостях "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой (51-я минута) и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который в нынешнем сезоне набрал 60 очков (23 шайбы + 37 передач) в 50 играх. Россиянин является лидером по этому показателю в команде. Остальные шайбы в составе "Тампы" забросили Ондржей Палат (5), Эрик Чернак (15), Энтони Чирелли (39). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел полный матч, отразив 23 из 26 бросков.

В составе "Анахайма" точными бросками отличились Рикард Ракелль (9), Майкл дель Зотто (19) и Трой Терри (60).

"Тампа" находится на четвертом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 67 очков после 51 матча. "Анахайм" занимает 14-е место на Западе, имея на своем счету 45 очков после 51 игры. В следующем матче 2 февраля "Тампа" в гостях сыграет с "Сан-Хосе", "Анахайм" в этот же день в гостях встретится с "Лос-Анджелесом".

В других матчах в субботу "Бостон" в гостях обыграл "Виннипег" со счетом 2:1, "Эдмонтон" дома оказался сильнее "Сент-Луиса" - 4:2.