Тренер китайских биатлонисток Домрачева: в команде нет паники из-за коронавируса

ТАСС, 1 февраля. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева, работающая с нынешнего сезона тренером женской сборной Китая, заявила, что ее подопечные не паникуют из-за вспышки коронавируса в стране. Ее комментарий приводит белорусский портал Sport.tut.

"Паники нет, все сотрудники команды, которые находятся рядом с нами, в последний раз были в Китае давно, в сентябре-октябре, еще до возникновения этого вируса. Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет. Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU [Международного союза биатлонистов]", - сказала Домрачева.

"Команда чувствует себя спокойно, но, конечно, ребята переживают за родных и близких. Но, насколько мы знаем, в Китае предпринимаются серьезные меры по борьбе со вспышкой вируса, а те, кто хочет себя обезопасить, просто не выходят в людные места. Мы надеемся, что ситуация будет преодолена и остановлена. Неприятно, когда где бы то ни было в мире происходит такое", - добавила Домрачева.

Осенью прошлого года Домрачева и ее супруг, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая для подготовки китайских биатлонистов к домашней зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Бьорндален был назначен главным тренером команды, а Домрачева стала наставником женской сборной.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в городе Ухань вспышку пневмонии, вызванную вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.