Тренер сборной России по регби считает, что матч чемпионата Европы с испанцами был равным

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по регби играла на равных с командой Испании в первом матче чемпионата Европы, который прошел в субботу в Сочи. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Лин Джонс.

Сборная России уступила команде Испании со счетом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. В турнире принимают участие шесть команд, помимо россиян и испанцев в европейском первенстве играют сборные Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии.

"Мы очень расстроены тем, что проиграли сегодня, но испанская сборная оказалась сильнее. Наши ребята очень хорошо проявили себя, старались. Но сегодня проявили себя на 8 из 10, уверен, что в следующий раз будет 10 из 10", - отметил Джонс.

"Испанцы занесли по две попытки в конце первого и второго таймов, но в целом игра была равной. Наша сборная прогрессирует, хотя сегодня не все получилось так, как хочется. У нас были два шанса занести попытки с пятиметровой линии, но мы их не использовали, а вот испанцы свои шансы реализовали. У нас прекрасные игроки, и они очень стараются, нам есть куда расти, и мы будем над этим работать", - добавил специалист.

Во втором туре чемпионата Европы россиянам предстоит встретиться с бельгийцами, игра пройдет в Брюсселе 8 февраля. Испанцы свой следующий матч проведут 9 февраля в Мадриде против грузинской команды. Чемпионат Европы завершится 15 марта.