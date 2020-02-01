Баскетболист "Локомотива-Кубани" Уильямс признан лучшим игроком января в Единой лиге ВТБ

ТАСС, 1 февраля. Центровой краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Алан Уильямс признан самым ценным игроком января в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Уильямс вместе с командой в январе одержал три победы в трех матчах, в среднем американец набирал 16,7 очка (60% попаданий с игры), делал 12,0 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата. Средний показатель эффективности 27-летнего игрока в январе составил 26,7 балла.

"Я по-настоящему шокирован, это большая честь. Хочу поблагодарить свой клуб, партнеров по команде и тренеров. Считаю, что это командная награда. Только благодаря победам "Локо" я смог стать самым ценным игроком января", - заявил Уильямс.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" с 11 победами в 15 матчах занимает третье место, победная серия клуба на данный момент составляет шесть игр. В следующем матче команда сыграет в гостях с саратовским "Автодором" в воскресенье.