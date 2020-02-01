Слуцкая уверена, что коронавирус не помешает конкуренции на ЧМ по фигурному катанию

ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая уверена, что эпидемия коронавируса не помешает конкуренции на чемпионате мира в Монреале, и китайские спортсмены смогут составить конкуренцию своим соперникам. Об этом Слуцкая сказала на пресс-конференции перед "Ледовым шоу олимпийских чемпионов" в Доброграде, продюсером и организатором которого она является.

"К марту должны справиться с этой бедой, я уверена, в XXI веке живем. Без китайцев будет проще, но не будет интереснее, нужны накал страстей, борьба. Наши все равно самые сильные, и никакие китайцы им не помеха. Главное, чтобы все были живы и здоровы", - подчеркнула Слуцкая.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Чемпионат мира пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта.