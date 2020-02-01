Веснина: история роднит Кенин и Шарапову, но сравнивать их нельзя

В субботу 21-летняя Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема, одолев в финале испанку Гарбинье Мугурусу. Американка впервые стала чемпионкой турнира Большого шлема, став самой молодой победительницей Australian Open после Шараповой, которая в 2008 году стала первой в возрасте 20 лет. Кенин родилась в Москве, в США она переехала в младенчестве.

"Да, их истории чем-то схожи. София тоже родилась в России, как и Маша она в детстве переехала в США и теперь повторила одно из ее достижений, став чемпионкой Australian Open. Но все равно они разные. Конечно, аналогии можно проводить, но скорее это просто удачное совпадение", - сказала Веснина.

"Пока еще рано утверждать, что она сможет закрепится в туре Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас нельзя спрогнозировать, как эта победа скажется на ней в психологическом плане, она может показаться ей грандиозным успехом, который ошеломит ее, и некоторое время после этого она будет выглядеть потерянной. А, быть может, она воспримет этот успех как должное и продолжит работать и побеждать. Она еще юна, это ее только первая большая победа, посмотрим, определенные итоги можно будет подвести только в конце сезона", - добавила она.

Собеседница агентства перед началом турнира не причисляла Кенин к его фаворитам. "Это неожиданная, но заслуженная победа, тем более что в полуфинале она обыграла первую ракетку мира [австралийку Эшли Барти]. Конечно, мало кто мог сказать, что она станет победительницей, но, судя по последним результатам турниров серии Большого шлема, побеждают именно такие девочки. Они не боятся, дерзят и идут к своей цели, приятно видеть, что появляется новое поколение, поздравляю ее, это великолепная победа", - сказала Веснина.

Благодаря победе Кенин впервые в карьере войдет в десятку лучших рейтинга (спортсменка поднимется на седьмую строчку), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.