{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Шевченко завоевала золото юниорского чемпионата мира в спринте

Спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 40,9 секунды

ТАСС, 1 февраля. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Шевченко преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 19,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Осне Скреде (+40,9 секунды; 1 промах), третье - болгарская спортсменка Милена Тодорова (+48,4; 3 промаха). Россиянка Анастасия Гореева заняла десятое место (+1.29,2; 1), Анастасия Халиуллина - 11-е (+1.32,0; 1), Алина Кудисова - 44-е (+2.57,2; 4),

В едином общекомандном зачете юниорского и юношеского чемпионатов мира российская команда делит первое место со сборной Норвегии, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. На третьем месте располагаются итальянские биатлонисты (1-2-0).

Соревнования завершатся 2 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Ласицкене сказала, что показала лучший результат сезона в мире, подавив негативные мысли
Прыгунья в высоту преодолела планку на отметке 2,04 м, превзойдя результат украинки Ярославы Магучих - 2,02 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС