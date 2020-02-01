Биатлонистка Шевченко завоевала золото юниорского чемпионата мира в спринте

ТАСС, 1 февраля. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Шевченко преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 19,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Осне Скреде (+40,9 секунды; 1 промах), третье - болгарская спортсменка Милена Тодорова (+48,4; 3 промаха). Россиянка Анастасия Гореева заняла десятое место (+1.29,2; 1), Анастасия Халиуллина - 11-е (+1.32,0; 1), Алина Кудисова - 44-е (+2.57,2; 4),

В едином общекомандном зачете юниорского и юношеского чемпионатов мира российская команда делит первое место со сборной Норвегии, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. На третьем месте располагаются итальянские биатлонисты (1-2-0).

Соревнования завершатся 2 февраля.