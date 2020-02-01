Кенин поблагодарила теннисистку Клейстерс, предсказавшую ей в 2005 году успешную карьеру

ТАСС, 1 февраля. Американка София Кенин, завоевавшая в субботу титул на Открытом чемпионате Австралии - первом в сезоне турнире серии Большого шлема, поблагодарила на послематчевой пресс-конференции бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс, которая в 2005 году предсказала ей хорошую спортивную карьеру. Комментарий Кенин приводит пресс-служба турнира.

Клейстерс на своей странице в Twitter поздравила с победой Кенин. Перед матчем пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала видео 2005 года, в котором она на турнире в Майами (штат Флорида, США) представляет шестилетнюю Кенин американцу Энди Роддику. "Это Соня, и она будет отличной теннисисткой", - сказала Клейстерс.

21-летняя американка, являющаяся уроженкой Москвы, обыграла в трех сетах испанку Гарбинье Мугурусу и завоевала первый титул турнира серии Большого шлема, став самой молодой победительницей Открытого чемпионата Австралии с 2008 года, когда турнир выиграла россиянка Мария Шарапова.

"Спасибо Ким за тот день, за то, что она смогла уделить мне время по ходу турнира, сказала великолепные напутственные слова, показала мне все вокруг. Это потрясающее событие для меня, надеюсь, я смогу сделать в будущем для кого-то что-то подобное, ведь я понимаю, как это важно", - заявила после игры Кенин.

Клейстерс объявила о завершении карьеры в 2012 году, в 2020 году 36-летняя спортсменка планировала вернуться в теннис. Бельгийка трижды становилась победительницей Открытого чемпионата США (2005, 2009, 2010), также на ее счету победа в Открытом чемпионате Австралии (2011). Всего она становилась победителем 41 турнира WTA. Клейстерс трижды в карьере поднималась на первую строчку рейтинга WTA: в 2003-м, 2006-м и 2011-м.

Благодаря победе Кенин впервые в карьере войдет в десятку лучших рейтинга (спортсменка поднимется на седьмую строчку), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.