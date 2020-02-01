Футболист "Локомотива" Антон Миранчук пройдет дополнительное медобследование в воскресенье

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук, получивший травму в первом тайме матча против сербского "Партизана" на Кубке Париматч Премьер, в воскресенье пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет объявлен диагноз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского клуба.

24-летний Миранчук получил повреждение в начале первого тайма, на 18-й минуте игры вместо него на поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Комментаторы телеканала "Матч Премьер" во время эфира сообщили о том, что у игрока есть подозрение на перелом пятой плюсневой кости. Если диагноз подтвердится, срок восстановления может составить как минимум восемь недель. В таком случае хавбек сможет появиться на поле не раньше начала апреля.

"Сегодня Антону Миранчуку частично сделали обследование, завтра будет дополнительное. Пока все не завершится, никаких диагнозов клуб давать не будет, завтра обо всем будет сообщено официально", - сообщили ТАСС в пресс-службе железнодорожников.

В первой половине сезона-2019/20 Антон Миранчук провел в составе "Локомотива" 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну передачу. В чемпионате России железнодорожники после 19 туров занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 11 очков. В весенней части национальное первенство остается для москвичей единственным турниром, в котором они принимают участие, в Лиге чемпионов они завершили выступление в декабре, заняв четвертое место в группе с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и германским "Байером", а в Олимп - Кубке России вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв на выезде калининградской "Балтике" (1:1, 1:4 - по пенальти).

Основное время первого матча Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе, завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты "Партизана" - 4:2. Позднее в субботу завершится встреча между московским "Спартаком" и "Ростовом".