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Футбол в Германии

Холанд стал первым игроком, забившим семь голов в первых трех матчах в чемпионате Германии

В субботу норвежский форвард дортмундской "Боруссии" сделал дубль в матче чемпионата Германии против берлинского "Униона"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" победила берлинский "Унион" со счетом 5:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в присутствии 81365 зрителей.

Голы в матче забили Джейдон Санчо (13-я минута), Эрлинг Холанд (18, 76), Марко Ройс (68, с пенальти) и Аксель Витцель (70), ранее выступавший за петербургский "Зенит".

19-летний Холанд стал первым игроком, которому удалось забить семь голов в своих трех первых матчах в чемпионате Германии. Норвежский нападающий перешел в клуб из Дортмунда из австрийского "Зальцбурга" 29 декабря 2019 года.

"Боруссия" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 39 очков в 20 матчах. "Унион" идет 12-м, имея в активе 23 очка после 20 встреч, клуб потерпел четыре поражения в последних пяти матчах.

В следующем туре "Боруссия" 8 февраля на выезде сыграет с "Байером" из Леверкузена, 4 февраля дортмундская команда в гостях встретится с "Вердером" в матче 1/8 финала Кубка Германии. "Унион" 5 февраля в 1/8 финала Кубка Германии на выезде проведет встречу с "Верлем", а 8 февраля в 21-м туре первенства страны в гостях сыграет с "Вердером".

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