"Реал" с минимальным счетом победил "Атлетико" в мадридском дерби

ТАСС, 1 февраля. "Реал" дома обыграл "Атлетико" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный гол на 56-й минуте забил Карим Бензема. Этот гол стал первым для француза в 16 играх против "Атлетико".

Подопечные Диего Симеоне не могут победить в основное время в мадридском дерби с сезона-2016/17, когда "Атлетико" обыграл "Реал" (2:1) в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, что все равно не позволило команде выйти по сумме двух матчей в финал. 15 августа 2018 года "Атлетико" обыграл "Реал" в дополнительное время со счетом 4:2 в Суперкубке УЕФА.

"Реал" с четырьмя победами подряд продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков в 22 матчах. "Атлетико" не может победить во всех турнирах в пяти встречах кряду, после 22 игр команда идет пятой в таблице чемпионата с 36 очками.