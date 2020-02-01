По пути Шараповой. Американская уроженка Москвы Кенин победила на Australian Open

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Итог женского турнира на Открытом чемпионате Австралии получился достаточно неожиданным: победу в нем одержала уроженка Москвы София Кенин. При этом с Россией американскую теннисистку почти ничего не связывает: еще в младенчестве родители переехали в США, где проходило ее становление в качестве теннисистки мирового уровня. Путь от рождения в Москве до победы на одном из четырех турниров серии Большого шлема занял у Кенин 21 год. Большую роль в ее успехе сыграл отец, Александр Кенин. Именно он привел Софию в теннисную академию во Флориде (штат США) и именно он стал и по сей день остается ее основным тренером, поскольку еще в молодости увлекался теннисом.

Эта история роднит Кенин с Марией Шараповой, которая также обязана своей успешной карьерой отцу. Тот увез ее в США в более позднем возрасте, однако во многом благодаря его настойчивости и тренерской работе она в 2005 году впервые смогла стать первой ракеткой мира. Символично, что Шарапова в этом розыгрыше Australian Open проиграла в первом же круге, в то время как выступление Кенин породило еще несколько символичных совпадений с историей россиянки. Американка стала самой молодой победительницей Australian Open после Шараповой, которая в 2008 году завоевала титул в возрасте 20 лет. Прогресс налицо Для Кенин эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема. В финале она со счетом 4:6, 6:2, 6:2 одолела испанку Гарбинье Мугурусу, в активе которой победы на Уимблдоне (2017) и Открытом чемпионате Франции (2016). "Хочу поздравить Мугурусу с хорошей игрой, я бы хотела, чтобы мы еще много раз встретились в финалах. Моя мечта осуществилась, я много работала, чтобы добиться этого успеха. Благодарю главного судью матча и всех организаторов, это мой любимый турнир, и большая привилегия быть среди его участников. Прошедшие две недели стали лучшими в моей жизни", - сказала Кенин. На послематчевой пресс-конференции Кенин поблагодарила бельгийку Ким Клейстерс, предсказавшую ей в 2005 году успешную карьеру. "Спасибо Ким за тот день, за то, что она смогла уделить мне время по ходу турнира, сказала великолепные напутственные слова, показала мне все вокруг. Это потрясающее событие для меня, надеюсь, я смогу сделать в будущем для кого-то что-то подобное, ведь я понимаю, как это важно".

Американка до этого провела только два полноценных года в туре Женской теннисной ассоциации (WTA), успев до триумфа в Мельбурне одержать три победы на турнирах WTA. Однако сенсационным ее успех в Австралии назвать все же нельзя, неплохие результаты она демонстрировала и на юниорском уровне. В частности, в 2015 году Кенин дошла до финала юниорского Открытого чемпионата США, по своему возрасту она добиралась до второй строчки в мировом рейтинге. Более того, по итогам прошлого сезона она удостоилась от WTA награды "Прогресс года". Перед началом Открытого чемпионата Австралии Кенин находилась на 15-м месте в рейтинге WTA и была посеяна под 14-м номером. Благодаря победе Кенин впервые в карьере войдет в десятку лучших рейтинга (спортсменка поднимется на седьмую строчку), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник. "Они разные" Пути на вершину у Кенин и Шараповой отчасти были схожими, но пока рано утверждать, что американка задержится в элите мирового тенниса и повторит результаты россиянки. Во всяком случае, такого мнения придерживается олимпийская чемпионка Елена Веснина. "Да, их истории чем-то схожи. София тоже родилась в России, как и Маша она в детстве переехала в США и теперь повторила одно из ее достижений, став чемпионкой Australian Open. Но все равно они разные. Конечно, аналогии можно проводить, но скорее это просто удачное совпадение", - сказала Веснина. "Пока еще рано утверждать, что она сможет закрепится в туре. Сейчас нельзя спрогнозировать, как эта победа скажется на ней в психологическом плане, она может показаться ей грандиозным успехом, который ошеломит ее, и некоторое время после этого она будет выглядеть потерянной. А, быть может, она воспримет этот успех как должное и продолжит работать и побеждать. Она еще юна, это ее только первая большая победа, посмотрим, определенные итоги можно будет подвести только в конце сезона", - добавила она. Лучший результат в женской части Australian Open среди российских теннисистов показала Анастасия Павлюченкова. Она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Мугурусе. "В целом Павлюченкова не должна себя ругать, она хорошо выступила в Австралии, - сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Учитывая, сколько у нее было травм, она два года почти не играла, хорошо, что она справилась с ними, прибавляет в этот олимпийский сезон и должна выйти на новый уровень игры, на который способна".