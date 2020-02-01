Федоров: хоккеисты "Динамо" практически не имели моментов в матче со "Спартаком"

Встреча, прошедшая в субботу на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11291 зрителя, завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0.

"Мы не смогли забить, хорошо сыграл их вратарь, где-то им повезло. У соперника особо и моментов не было. Но в целом игра забудется, а счет останется. Легко говорить после матча, что надо было больше бросать и меньше улучшать позицию, но на льду хотелось сделать как лучше", - отметил Федоров.

В первом периоде при счете 0:1 нападающий "Спартака" Денис Кокарев вместо броска практически по пустым воротам с близкого расстояния предпочел отдать передачу на дальнюю штангу, которая была перехвачена, после чего в ответной атаке динамовцы забросили вторую шайбу. "Если честно, я сам не понял, что сделал, в ответной атаке сразу получили. Мне здорово отдали, сначала было неудобно бросать, а потом я уже перемудрил и потерял момент. Надо было сразу решать, согласен, что неправильно сыграл, но была еще целая игра впереди и надо было исправляться, не получилось", - сказал Кокарев журналистам.

"Динамо" одержало третью победу на "Спартаком" в нынешнем сезоне. "Ребята все сегодня бились, по игре получалось, моменты были, но если не смогли забить, то это к нам самим претензии, надо сделать выводы и двигаться дальше. Два первых матча с "Динамо" уже все забыли, сегодня была другая игра. Спасибо большое болельщикам, они хорошо нас поддерживали, но мы сегодня их подвели", - заключил Кокарев.

Яшкин обогнал Капризова

Нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин занял единоличное первое место в списке снайперов регулярного чемпионата КХЛ, достигнув отметки в 26 голов и обогнав российского нападающего ЦСКА Кирилла Капризова (25 шайб). Чешский форвард повторил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате КХЛ. Столько же забросил швед Маттиас Вейнхандль в сезоне-2009/10. Яшкин отметился голом в матче со "Спартаком", а еще одну шайбу по ходу матча переписали на другого нападающего "Динамо" Микса Индрашиса.

"Без разницы, что первый гол переписали на Индрашиса, главное, что забили. У "Спартака" были какие-то шансы, но наш вратарь снова классно отыграл, спасибо ему. Думаю, что у всех в команде хороший настрой на "Спартак", с ними получаются боевые игры", - подчеркнул Яшкин.

"Слышал, что близок рекорд Вейнхандля. Любому человеку приятно бить рекорды. С Капризовым каждый день перетягиваемся в гонке снайперов. Завтра вечером посмотрю, может быть, забил он или нет", - добавил он.

Вратарь "Динамо" Иван Бочаров в шестой раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч. "В первом периоде сработала поговорка: не забиваешь ты - забивают тебе. Мы обрезались, в результате чего они выкатились "два в одного", Кокареву отдали не совсем удобный пас, и он захотел сделать красиво, а в итоге сами получили гол. Удачно складывается в этом сезоне со "Спартаком", до этого они больше побеждали, значит, мы сломали традицию", - отметил Бочаров.

Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах. "Спартак" располагается на пятой позиции с 68 очками в 54 встречах. Следующие матчи обе команды проведут 3 февраля. "Спартак" примет петербургский СКА, а "Динамо" - ярославский "Локомотив".